Gençlik Dairesi öncü gençler arıyor

Gençlik Dairesi, Dairenin etkinliklerinde yer alacak 18-30 yaş arasında gençler aradığını duyurdu. Seçilecek gençler, verilecek eğitimler sonrası “Öncü Gençler” olarak etkinliklerde görev alacak.
Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde görev alacak, ekip halinde hareket edebilen, sorumluluk sahibi, lider özellikli, çevreye duyarlı gençler aradıklarını kaydetti.
Eren, 31 Ağustos’a kadar Gençlik Dairesi’ne veya oncugencliknc@gmail.com katılım formu gönderilmesi gerektiğini duyurdu.