Gençlik Dairesi’nden Vadili gençleriyle etkinlik

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Vadili bölgesi gençleri ile “Gençlerle düşünsel bir yolculuk” ve “İnsan olmak” etkinliklerini gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sanat Günü’ndeki etkinliklere Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Tankurt Rıfkı ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş da katıldı.

Gençler, DAÜ KÜKOM’da Sergide Sanat Atölyesi, Vadili Gençlik Merkezi’nde ise Sanat Felsefesi Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi etkinliklerini yaptı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, farklı etkinlikleri yıl boyunca ülkenin her bölgesindeki gençlere götürmeye ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, sanatın da uygarlığın imzası olduğunu ifade etti.

Özsaygın, etkinlikte emeği geçen sanatçılara, eğitmenlere, daire personeline ve etkinliğe katılan gençlere katkılarından dolayı teşekkür etti.