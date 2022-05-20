Gençlik Dairesi’nin 19 Mayıs etkinlikleri Gençlik Festivali ile devam etti

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde sürdürdüğü Gençlik Haftası etkinlikleri dün Alsancak Belediyesi ile birlikte düzenlenen Gençlik Festivali ile devam etti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Alsancak Belediyesine bağlı Özgürlük Milli Parkında (Alsancak yürüyüş yolu) gerçekleşen Gençlik Festivali’nde, Dj Tuğberk Karataş’ın gün boyu performansı, Dance Base Art Studio’nun gösterileri ve Grup Frekans konseri gerçekleşti.

Gençlik Festivali’nde konuşan Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, günün önemine dikkat çekerek, Atatürk’ün özellikle gençlere armağan ettiği bayramın büyük uğraşlar ve sıkıntılar sonucunda gerçekleştiğini belirterek, gençlerin yüce Atatürk’ün çizdiği çağdaş, laik cumhuriyet ışığında ülkelerini severek çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Pandemi dolayısıyla 2 yılı aşkın süredir bu tip etkinliklerde gençlerle buluşamadıklarını dile getiren Eren, bu yaz birçok aktivite ile gençlerle buluşacaklarının altını çizerek, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de Gençlik Dairesi ile birlikte etkinlik yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkede böylesi bir milli parkı kazandırmanın gururunu yaşadıklarını, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu alanda gerçekleştirmelerinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ataser, böylesi yeni projelerlede hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Etkinlik katılımcılara plaket takdimi ile son buldu.