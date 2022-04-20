Genel Kurul da bu kez çocuklar yer aldı

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu bu kez çocuklarla “çocuk hakları” gündemiyle toplandı.

Milletvekili koltuklarına 6 ilçeden toplam 50 öğrencinin oturduğu genel kurul toplantısında söz alan öğrenciler, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanmasını ve çocuk istismarını önlemeye yönelik farkındalığın artırılmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, her ilçenin milletvekili sayısı kadar olmak üzere, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3, Lefke’den 2 öğrenci katıldı.

Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Özüm Fahrioğlu, önce çocuklarla birlikte öğrenci andını, ardından BM Çocuk Hakları Bildirgesi’ni okudu.

Daha sonra her ilçeden bir öğrenci kürsüye çıkarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değer ve öneme işaret ederken, BM Çocuk Hakları Bildirgesi’nde yer alan maddelerin uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ülkede çocukların sosyal ve kültürel gelimine katkı sağlayacak aktivitelerin, oyun bahçeleri, parklar spor ve kültür merkezlerinin arıtılması gerektiğini belirten öğrenciler, çocuk istismarını önlemeye yönelik farkındalığın artırılmasının önemine değindi.

Dünyanın birçok yerinde savaşlar yaşandığını, insan ve çocuk haklarının ihlal edildiğini dile getiren öğrencileri, savaşların son bulması dilediğinde bulundu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “İki Bayrağım Var” şiirinin okunmasının ardından oturum sona erdi.

Çocukların genel kurul toplantısını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri de izledi. Töre, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, bayramlarını kutladı. Töre, “Yaşasın KKTC.. Nice 23 Nisan bayramlarını hep birlikte kutlayalım” dedi.