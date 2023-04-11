Genel Kurul'da güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e gönderilen, maaşlardan kesintiyi de öngören depremle ilgili yasa tasarısı Genel Kurul’da tartışmalara neden oldu.

-Barçın: “12 maddelik yasa tasarısının yarısından fazlasını Genel Kurulda düzeltirseniz böyle hatalar olur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın bu konuda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yasa tasarısını Meclis’e gönderme gerekçesini “Başbakan Ünal Üstel’le gerçekleştirdiği görüşme sonucu gerekli düzeltmelerin yapılması için… ” şeklinde ifade ettiğini belirterek, bunun kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu, yasaları Başbakanın ya da hükümetlerin yapmadığını söyledi.

Barçın, bu gerekçeyi “tam bir skandal” ifadesiyle niteledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Başbakan Ünal Üstel’in bu konudaki açıklamalarını kürsüden okuyan Barçın, Tatar ve Donangil’e kürsüden çağrı yaptı, “Bu yasayla ilgili Savcılıktan yazılı görüş talep ettiniz mi? Bu konuda görüş geldiyse, bunu kamuoyuyla paylaşın” dedi.

Muhalefet milletvekilleriyle iktidar milletvekilleri arasında zaman zaman sesler yükseldi.

Barçın, “Bu yasa anayasa aykırı değilse neden burada? Siz de Anayasaya aykırı olduğunu biliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Yasa tasarısında tespit ettiği hatalara değinen Barçın, “12 maddelik yasa tasarısının yarısından fazlasını Genel Kurulda düzeltirseniz böyle hatalar olur” dedi.

-Şahiner: “Suni gündemlerle vaktimizi boşuna harcıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, güncel konuşmasında hükümeti yabancı sermayenin dostu olmakla suçladı.

Sağlık, eğitim, turizm, Türkiye ile imzalanan protokol gibi konulara değinen Şahiner, bugün en basit ağrı kesicilerin bile hastanelerde olmadığını, sağlık çalışanlarının kamu hastanelerinin fiziki yapısından endişeli olduğunu, Sağlık Bakanlığı’na yeterli kaynak aktarılmadığını savundu.

Depremin Akdeniz bölgesinde korku yarattığını ifade eden, Güney Kıbrıs’ta turizm iptallerinin gündemde olduğunu belirten Şahiner, “Suni gündemlerle vaktimizi boşuna harcıyoruz…” dedi.

Depremle ilgili yasa tasarısına işaret eden Şahiner, “Halkın kesintilerle ilgili duruşu nedir? Bugün mevduat faizlerinden kesen yarın anaparadan da keser… Halkı tedirgin ediyorsunuz…” ifadelerini kullandı.

Salahi Şahiner, “Yaptıklarınız da yapacaklarınız da kamuoyu vicdanında ret alıyor” şeklinde konuştu.