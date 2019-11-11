Genel Kurul'da jeneratör ve sağlık konusu konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, devam ediyor.

Genel Kurul’da ilk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi değişiklik yasa tasarısının üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak oy birliği ile onaylandı.

ÖZDENEFE

İç tüzüğün 62. maddesine göre söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, AKSA’nın 2 buçuk 3 yıl önce herhangi bir talep olmadan ülkeye jeneratör getirdiğini ve bu jeneratörün izinsiz getirildiği için Mağusa Limanı’nda bekletildiğini belirterek, devletin de bu doğrultuda ardiye ücreti belirlediğini ve bunun borç olarak AKSA’ya yazıldığını kaydetti.

Özdenefe,10 milyon TL civarındaki bu borcun silindiği yönündeki haberlerin doğruluğunu sordu, eğer varsa bunun gerekçelerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

AMCAOĞLU

Konu hakkında söz alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ilgili jeneratörün dönemin hükümetinin sözlü talebi üzerine getirildiğini, Mağusa Limanı’nda Adaport’ta bekletildiğini ve burada konuşlandırılan jeneratör için AKSA’nın zaten kira ücretini Adaport’a ödediğini söyledi.

Tekerrürü önlemek, iki kez ayni konu için kira ücreti ödememesi için Bakanlar Kurulu’nda karar aldıklarını söyleyen Amcaoğlu, aslında ardiye ücretinin ödendiğini, ücretin Adaport’a ödendiğini kaydetti.

“Jeneratör, bizim gümrük hattımızda konuşlandırılmış olsaydı, ardiye ücretinin alınacaktı ancak gümrük sınırları dışında bulunan Adaport’ta konuşlandırıldığı için böyle bir uygulamaya gidildi” diyen Amcaoğlu, bunun daha doğru olacağını düşündüklerini kaydetti.

Amcaoğlu, Adaport’a kiralanan bir alan içinde konuşlandırılan jeneratör için kira ücreti alamayacaklarını vurguladı.

“Kimsenin kimseye kıyak geçtiği yoktur” diyen Amcaoğlu, geri ihracı için bu bakanlar Kurulu kararının üretilmesi gerektiğini, işlemin kapatılabilmesi gerektiğini söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, iç tüzüğün 62. maddesine göre sağlıkta ihmal ve can kayıpları ile ilgili bir konuşma isteminde bulundu, ancak ilgili bakanın Melis’te olmaması nedeniyle konuşmasından vazgeçti.

ilgili bakanın gelmesinin ardından yeniden söz alan Arıklı, sağlık ihmallerine dikkat çektiği konuşmasında geçtiğimiz gün vefat eden 13 yaşındaki kızın, Sağlık Bakanlığı, hastane ve doktor ihmalinden dolayı öldüğüne yönelik iddialar olduğunu belirtti.

Arıklı, Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçip konuyu araştırması gerektiğini kaydetti.

Geçmişte de bu tür olaylar yaşandığını belirten Arıklı, hastanedeki yükün çok ağır, acil servisin durumunun içler acısı olduğunu, hastaların da bu nedenle ciddi şekilde mağdur edildiğini, hayatlarını kaybettiklerini savundu.

Arıklı, çocuğun ölümü, teşhis ve izlenen tedavi hakkında bilgiler isteyerek, sağlık sistemi hakkında çeşitli eleştirilerde bulundu.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, üzgün olduklarını ifade ederek, çocuğun yaslı ailesine başsağlığı diledi.

Pilli, konu hakkında geniş çaplı bir araştırma ve sonuçları konusunda açıklama yapılacağını vurgulayarak, doktorlardan aldığı bilgileri Meclis Genel Kurulu ile paylaştı.

Sağlıkta büyük sıkıntılar olduğunu her zaman dile getirdiğini, altyapı eksikliklerinin bulunduğunu, artık yeni bir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Pilli, doktor eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını kaydetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisinin güçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Pilli, doktorların asla hasta ayrımıı yapmadığını, tüm sağlık servislerinde, özveri ile çalışan bir sağlık personeli bulunduğunu vurguladı.

Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı’na gelen her yazılı şikayetin araştırıldığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.