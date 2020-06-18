Genel Kurul sona erdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmaların yapılmasının ardından sonra erdi.

Bir sonraki oturum 22 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

CTP Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt bölgesinde üreticilerin endişe yaşadıklarını söyledi.

Narenciye üreticisinin sıkıntılarını gidermeye yönelik destek ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Candan, verilen ürünün karşılığının tam alınamadığını, ikinci ekonomik pakette bu konuya da yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Candan, Turizm ve Çevre Bakanının da turizm yatırımına dönük olarak ülkeye gelen kişilerin ülkede ne yaptıklarına ilişkin bilgisinin olmadığını söylediğine değinerek, “Bunun ciddiyetle alakası yok” dedi.

Gelecek korkusunun yaşandığı bir dönemde, birçok sıkıntı mevcutken, acil çözüm bekleyen onlarca sorun varken, bir hükümet krizi yaşanmakta olduğunu savunan Candan, “Bunca dert dururken biz hükümet krizi yaşıyoruz. Sorduğumuz sorulara cevap bulamıyoruz” diye konuştu.

Pile’de aylardır mahsur kalan Kıbrıslı Türklerin üç ayda yaşadıklarını savaşta bile yaşamadıklarını savunan Candan, bu kişilerin 22 Haziran tarihini heyecanla beklediklerini ancak “hükümetin sözünü tutup tutmayacağına güven olmadığını” söyledi.

Güneyde çalışan Kıbrıslı Türklerin temel insan haklarını talep ettiğini söyleyen Candan, karantinasız geçiş için çeşitli tarihler verildiğini söyleyerek, bu kez verilen tarihte geçişlerin gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, soruları yanıtladığı konuşmasında narenciye ile ilgili Tarım Dairesi’nin raporlama çıkaracağını ve gerekenin yapılacağını söyledi.

Ekonomik paket içinde narenciyenin yer almadığını söyleyen Oğuz, narenciye açısından fiyatların normal seyirde gittiğini, bundan sonrası için ise tespit raporu hazırlanıp telafi için çalışma yapılacağını belirtti.

Oğuz, patatesin pazarlanmasında sorun yaşandığını söyleyerek, daralan piyasada tüketimin düştüğünü, sıkıntılar meydana geldiğini kaydetti. Oğuz, bununla ilgili üreticiyi destekleme adına çalışmaları bulunduğunu ileriki günlerde detaylı bilginin verileceğini açıkladı.

Türkiye’den gelen suda yaşanan arıza ile ilgili önümüzdeki hafta itibariyle fabrikanın boru üretmeye başlayacağını, montajla ilgili geminin keşif çalışması yaptığını, temmuzda montajın başlayacağını belirten Oğuz, boruyu üretmek için yeni bir fabrika kurulduğunu ifade etti. Oğuz, projenin tamirinin yaklaşık 518 milyon TL’ye mal olacağını söyledi.

Oğuz, suyla ilgili yerel kaynaklara ilişkin çalışma yapılmakta olduğunu, önceliğin içme ve kullanma suyunda bir sıkıntı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’na doğru et fiyatların arttığını söyleyen Oğuz, son 15 gün içinde küçükbaş hayvan fiyatlarında artış yaşandığını, yeteri kadar kuzu varken üreticinin bunu elinden çıkarmadığını belirtti.

Oğuz, “Kuzu için 32-33 TL istenmesi doğru bir olay değil. Ülkede hayvan var ama piyasada hayvan yok. Bu tüketiciye, halka olumsuz yansıyor. Üreticinin yaşaması için bunu fırsata çevirmemesi gerekiyor” dedi.

Oğuz, yukarı çıkan fiyatların aşağı düşmediğini, bunun tüm sektörler için geçerli olduğunu dile getirdi.

TÜK’ün açıkladığı fiyatın geçerli ve makul bir fiyat olduğunu söyleyen Oğuz, hayvancı ve üreticiyi olduğu gibi tüketiciyi de korumak zorunda olduklarını belirtti.

Arpa alımlarının Pazartesi günü başlayacağını, hububatını teslim edenlerin beş gün sonra parasını alabileceklerini söyleyen Oğuz, TÜK’ün mali durumunun yeterli olmadığını dolayısıyla özel bir banka ile anlaşıldığını kaydetti.

Oğuz, renkli akaryakıtın şu anda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Gıda güvenliğinin önemine işaret eden Oğuz, bu konuyla ilgili ellerindeki imkan çerçevesinde gerekeni yaptıklarını, yapılan denetimlerin sonuçlarını halka açıkladıklarını, denetimlerin devam edeceğini ve şeffaf olunacağını belirtti.

Atık merkezlerine ilişkin soruları yanıtlayan Oğuz, üç yeni atık merkezinin faaliyete gireceğini ifade etti.

Veteriner Dairesi’nin personel ve altyapı anlamında güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Oğuz, buna yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Tarımsal faaliyetin devamı açısından üretime önem verdiklerini söyleyen Oğuz, kooperatifleşmeye destek verdiklerini, küçükbaş hayvancılığın geliştirileceğini kaydetti.

Oğuz, et kaçakçılığına yönelik caydırıcı cezalar gelmesini istediklerini buna yönelik çalışma yaptıklarını ifade etti.