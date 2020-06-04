Genel Kurul sona erdi

Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu sona erdi.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Çevre Yasasındaki cezalar hakkında yaptığı güncel konuşmada, havadaki ve denizdeki kirlilik konusuna değindi.

Termik santrallerden çıkan gaz konusuna daha önce de değindiğini belirten Hasipoğlu, Kalecik AKSA ve Teknecikten çıkan gaz konusunda sıkıntılar yaşandığını, Çevre Yasası’na göre filtre takma yükümlüğü olmasına karşı bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söyledi.

AKSA’nın ölçümlerinde 3 kat limit üstü çıktığını, bunun cezasının da asgari ücretin 6 katı olduğunu belirterek, bu tür tesisler için bu cezanın 100 katı olması için bir değişiklik hazırladıklarını kaydetti.

Denizde bir petrol kirliliği meydana gelirse yine asgari ücretin 100 katı bir ceza verilmesi yönünde bir değişikliğe gidileceğini ifade eden Hasipoğlu, parayla sağlığın gitmesinin kıyaslanamayacağını, ancak gerektiği takdirde bu tür yerlerin kapatılmasının da söz konusu olabilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yasa önerisinin pazartesi meclis gündemine taşınacağını kaydetti.

AKANSOY

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, Ekonomik sorunlar ve protokol konusunda yaptığı konuşmada, ekonomik ve mali protokolün kredi ve hibe şeklinde 2 bölümden oluştuğuna dikkat çekti.

Yeni protokolün, kamu reformu ve verimliliğine yönelik bir içeriği bulunmadığını söyleyen Akansoy, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik problemlerin çok yönlü olduğunu ve Türkiye ile yapılacak anlaşmaların uluslararası olması nedeniyle çok yönlü olması gerektiğini ancak bu protokolde bunun görünmediğini savundu.

Kıbrıs Türk toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesinde Kıbrıs Türk otoritesinin zayıflatıldığını ileri süren Akansoy, Kıbrıslı Türklerinin ihtiyaçlarının Türkiye eksenli belirlendiğini savundu.

Toplumun beklentilerinin gözetilmediğini belirten Akansoy, Türkiye ile yapılan bir anlaşmanın metedolojisinin Avrupa Birliği olarak gösterilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Ekonomik vizyonun protokolde olmamasının ciddi bir boşluk olduğunu ileri süren Akansoy, iş yapabilirlik endeksine bakıldığında 190 ekonomi arasında KKTC’nin 161.sırada olduğuna dikkat çekti.

İnsanların üretim maliyetlerine yönelik ciddi sorunları olduğunu, protokolde ciddi yapısal problem olduğuna işaret eden Akansoy, protokolde, Kıbrıs Türk insanlarının ürettiklerini satabileceği bir ortam hedeflenmesi gerektiğini, ancak bunların yapılmadığını belirtti.

Hükümetin, kamu çalışanlarından, belediyelerden ciddi anlamda kesintiye gittiğini, işsizlik parasından kesintiye giderek, kendi eliyle ekonomiyi daralttığını savunan Akansoy, gelen paranın daralan ekonomin canlandırılmasında kullanılması gerektiğini belirtti.

Ülkede küçük ölçekli işletmelerin ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu, esnafın durumun sürdürülebilir olmadığını, hükümetin esnaf konusunda acilen tedbirler alması gerektiğini söyleyen Akansoy, hükümetin meclisi devre dışı bırakma alışkanlığından vazgeçerek, toplumu rahatlatacak adımlar atması gerektiğini vurguladı.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, ekonomik ve mali işbirliği protokolünün gündemlerine düştüğüne dikkat çekerek, bu protokol sisteminin bir topluluk tarafından kabul edilmemesinin sebebinin katılım ilkesinden uzak olması olduğunu savundu.

Protokolün “dışardan alınan kararlarla imzalanmasının halk tarafından tepkiyle karşılandığını” belirten Derya, protokol sürecinde yaşananlar hakkında eleştirilerde bulundu.

Pandemi gibi bir süreç yaşandıktan sonra bile maaş ödemeye yönelik hazırlanmış bir protokol olduğunu savunan Derya, protokolün geçmiş dönemdeki protokollerden bir farkı olmadığını söyledi.

Protokolün personel alımı, istihdam gibi maddeleri konusunda da eleştirilerde bulunan Derya, protokolde yer alan kooperatifçiliğin profesyonelleşmesi konusunda eleştirilerde bulundu.

Emeklilik yaşının yükseltilip yükseltilmediği konusunda sorular soran Derya, protokolün bazı maddeleri konusunda izahat beklediklerini ancak Meclis’te bunları cevaplayacak kimse bulunmadığını kaydetti.

Verilecek paranın büyük bir kısmının cari bütçeye, yani maaş ödemelerine gideceğini ifade eden Derya, reel sektörün tamamen kendi kaderine terk edileceğini savundu.

Bu protokolle, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin sağlanamayacağını ileri süren Derya, hükümetin kendi ihtiyaçlarını dile getiremediğini, ülkenin geleceğini ipotek altına alacağı bir anlaşmaya imza attığını iddia etti.

Derya, “KKTC kendi kurumlarıyla, yavaş yavaş entegrason sürecine sokulmuştur” dedi.

HAMZAOĞLULARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları, Kıbrıs Türk Engelliler Ferderasyonu’ndan Meclise mektup konusunda güncel konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, Salı günleri Bakanlar Kurulu yapıldığı için Meclis’in Perşembe gününe alındığını, ancak bugün de Meclis’te hükümette kimse bulunmadığını söyledi.

Hamzaoğulları, konuşmasına Dipkarpaz Köyünün sıkıntıları ile ilgili bir mektup okuyarak başladı.

Tarım ve hayvancılık yapanların ürünlerini satmak konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekilen mektupta, Dipkarpaz’da iş yapan esnafın sıkıntılarına da işaret edildi.

Çevre Koruma Dairesi’nin hür eşekler için balya satın aldığını ancak köylülerin desteklenmediği ifade edilen mektupta, Dipkarpaz’da işsizliğin arttığına da dikkat çekildi.

Engelliler konusuna değinen Hamzaoğulları, engellilerin sorunlarının her yıl yüzde onunun veya daha azının çözülüp çözülemeyeceğini sordu.

Engelliler Federasyonu’nun engelliler haftası nedeniyle 13 maddelik taleplerini içeren mektubunu okuyan Hamzaoğulları, kendi hükümetleri döneminde İskele Karpaz bölgesinde engelliler için yapılan çalışmalara değindi.

Hamzaoğluları, o günden bu güne 7 yıl olduğunu ve projenin bir ivme kazanmadığını ve İskele Karpaz bölgesinde bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşandığını sözlerine ekledi.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki birleşimi, 8 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

