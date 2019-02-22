Genel kurul tarihi, Belediyeler Yasası Taslağına göre değerlendirilecek

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği(KTBB), genel kurul tarihinin, Belediyeler Yasası Taslağına göre değerlendirileceğini açıkladı.

KTBB’den verilen bilgiye göre, KTBB Yürütme Kurulu dün KTBB ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 2019 yılına yönelik Belediyeler Birliği Bütçe Taslağı’nın, Genel Kurul’a sunulmak üzere kabul edildiği belirtilen açıklamada, KTBB Genel Kurul tarihinin ise, Belediyeler Yasası Taslağı’nın, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmesi üzerine ivedi olarak değerlendirileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, herhangi bir belediyenin merkezi biriminden, bakanlıktan, Meteoroloji Dairesi veya Polis Genel Müdürlüğü’nden, sel, şiddetli yağmur, hortum, sis ve benzeri doğal afet gibi konularda gelen uyarıların, belediyelerin web sayfaları veya sosyal medya aracılığıyla yayınlanması kararı aldığı kaydedildi.

Alınan kararlar arasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı’ndan gelen Hal Yasası Taslağı’nın tüm belediyelere bildirilmesi ve görüşlerinin talep edilmesi de bulunuyor.