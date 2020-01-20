banner22

Genel Kurul toplandı

Genel Kurul toplandı
banner32

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. 
Meclis gündeminde  “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” bulunuyor.
Meclis Genel Kurulu’ndan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Süleyman Bağzıbağlı ve Aysel Bağzıbağlı'nın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporu da ele alınacak.

Genel Kurulu CAS çalışanlarından bir grup da izliyor.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
İkinci kalp nakli gerçekleşti...Böbrek naklindeki...
İkinci kalp nakli gerçekleşti...Böbrek naklindeki...
  1. Kıbrıs

banner24

﻿