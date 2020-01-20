Genel Kurul toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis gündeminde “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası” ile “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası” bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’ndan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, Süleyman Bağzıbağlı ve Aysel Bağzıbağlı'nın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporu da ele alınacak.

Genel Kurulu CAS çalışanlarından bir grup da izliyor.