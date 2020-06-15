Genel Kurul toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 1.5 saatlik gecikmeyle saat 11.25’te başlayan toplantının özel gündeminde, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi var.

Söz konusu yasa önerisi, başkan ve yedi yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırılması ve bununla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Genel Kurul’un gündemindeki diğer konular ise şöyle:

“Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi;

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı;

Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı;

Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı;

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”