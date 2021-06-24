Genel Kurul toplandı

Genel Kurul toplandı
banner32
banner78

banner69
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.30’da toplanan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları, yazılı ve sözlü sorular var.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿