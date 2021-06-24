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Genel Kurul toplandı
Kıbrıs
24 Haziran 2021 Perşembe 12:48
Kıbrıs Genç Tv
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.30’da toplanan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları, yazılı ve sözlü sorular var.
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Kurultay süreci ile ilgili soruları yanıtladı
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