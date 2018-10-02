GENEL KURUL’DA ÇALIŞMA HAYATI KONUŞULDU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

UBP milletvekili Ersan Saner, “Çalışma hayatı ve ulaştırma” konusunda konuştu.

Asgari ücrete değinen Saner, “Döviz kuru edebiyatından vazgeçin. Tutmuyor. Biz daha fazlasını yapmadık diye bizi eleştirirdiniz. Bizim yaptığımızın üzerin de çıkamadınız. Ben şimdi size soruyorum: niye yapmıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Kendi hükümetleri döneminde 7 affın hayata geçtiğini, 3’ünün yasa gücünde kararname, 4’ünün yasa ile yapıldığını kaydeden Saner, “Bize ara emri başvurusu yapılıyordu. Sizinki ekonomi içindi, bizimki değil miydi? Sosyal sigortalar konusunda kanun hükmünde kararname yaptınız ama biz vatandaşa kolaylıkları mahkemelere taşımayız, taşımayacağız” dedi.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeker, asgari ücretin ne kadar olması ile ilgili hiçbir zaman rakam belirtmediğini dile getirerek, daha önceki konuşmalarda iki asgari ücretli bir çiftin ev sahibi olamayacağını ve geçim sıkıntısı çekeceğini söylediğini kaydetti.

Burs tüzüğündeki maddenin değiştirilmesi gerektiği yönünde de daha önce konuşma yaptığını söyleyen Çeler, kendisinin söylemediği şeylerin söylemiş gibi yansıtılmaya çalışıldığını savunarak, eleştirdi.