Genel Kurul’da e-devletle ilgili onay yasa tasarısı tartışması

Cumhuriyet Meclisi Kurulu’nda e -devletle ilgili onay yasa tasarısı tartışıldı.

Muhalefet, KKTC’deki veriler konusunda Türksat’a projelendirme ve yönetim yetkisi verildiğini, protokoldeki söz konusu maddenin düzeltilmesini talep ederken, hükümet yetkilileri bunu kabul etmedi, e-devlet işlerinin acil şekilde devam edebilmesi, belli noktaya gelmesine ihtiyaç olduğundan bu onay yasa tasarısı geçmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Kurulda ilk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın komitenin Genel Kurul toplantısı sırasında toplantısına devam edebilmesine onay verilmesini ilişkin tezkeresi okundu.

Bunun üzerine söz alan CTP milletvekili Fikri Toros, milletvekillerinin genel kurulda söyleyecek sözleri olduğunu kaydederek, tezkereye ret oyu vereceklerini söyledi. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı Genel Kurulda görüşülmesine geçildi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, e-devletle ilgili çalışmaların 2012’den beri devam ettiğini, TÜRSAT’ın süreçte yer aldığını, e-devlet konusunda devletlerarası ve kurumlar arası 25 protokol imzalandığını, 22 projenin başlatıldığını, 10 yılık sürede hiçbir güvenlik zafiyeti de yaşanmadığını belirtti.

Türksat’ın bu konudaki yaklaşım nedeniyle huzursuzluk hissederek bir metin hazırladığını ifade eden Taçoy, kendisine iletilen teknik metni kürsüden de okudu.

Hasan Taçoy, “Her şeyi alıp gidecekler deniyor. 10 yıldır alacak olsalar alırlardı. Hangi veri güvende… Emniyetli kurum hangisidir? Biz bir anlaşma üzerinden günlerdir konuşuyoruz. Bunu gereksiz buluyorum. Endişe edecek bir şey yok...” dedi.

Genel kurulda tartışılan söz konusu iki onay yasa tasarının iki devlet arasında zaten yürürlükte olduğunu kaydeden Taçoy, veri merkezi bitse burada görev yapacakların yetkileri belirlenecek olsa yasaya ihtiyaç olduğunu ancak şimdi böyle bir durum olmadığını söyledi.

Taçoy, “Yasa sonradan gelse de olur. Ben çok rahatım. Bu işleri en başından beri takip ediyorum" dedi.

-Erhürman

Söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Kurul’daki konuşmasında yangından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erhürman, UBP grubuna dün meclis birleşiminin pazartesine ertelenmesini önerdiklerini ancak bunun kabul görmediğini kaydetti.

Bugünkü onay yasa tasarısı hakkında 8 Mart 2021 tarihinde meclis kürsüsünden yine konuşma yaptığını, bu onay yasa tasarısının meclisten geçmediğini ifade eden Erhürman, 16 ay sonra tasarının yeniden meclise geldiğini kaydetti.

Erhürman, “16 ay önce söylediğim şeyleri yapmadınız, bunları 16 ay sonra yeniden söylediğimde niye şaşırıyorsunuz? O zaman da çoğunluğunuz vardı, niye geçirmediniz çünkü siz de yanlış olduğunu fark ettiniz” dedi.

Tufan Erhürman, Türksat’ın veri yönetiminin KKTC tarafından yapılacağını belirttiğini ancak anlaşmaya yönetimin Türksat tarafından yapılacağının yazıldığını kaydetti.

Erhüman, bu onay anlaşmasını imzalayanın bir bürokrat olduğunu, bir bürokratının buradaki yönetim yetkisini başka bir ülkeye verdiğini ifade ederek, “Anayasaya göre bu onay yasa tasarısı yürürlükte değil… Türksat’ın beyanı sizin için fırsat… Bunu düzeltin… CTP olarak katkıya hazırız… Yasası için de birlikte çalışırız” dedi.

-Taçoy

Yeniden söz alan Bakan Taçoy, veri merkezinin kurulması için onay yasa tasarısının Meclisten geçmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, “Bu bakanlar kurulundan geçti. Bir yetki var ki buraya geldi. E-devlet projesi binanın tamamlanması ve makineleşmedir. Bunu kabul edersek bu bina kurulacak. Sağda solda atıl olan datalar, yasa geçtikten sonra binadaki sisteme geçecek....” dedi.

Muhalefet milletvekilleri Bakan Taçoy’a kürsüdeyken soru yöneltti, itirazlarını dile getrdi, zaman zaman sesler yükseldi.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, eleştirilerin, buradaki bilgilerin yabancı bir şirkete verileceği yönünde olduğunu söyledi.

Arıklı, projelerin geçmesi için bu onay yasa tasarısının geçirilmesi gerektiğini belirterek, protokolün gizlilik maddesi olduğunu, kişisel verileri sadece bu protokolle değil yasayla zaten düzenlendiğini kaydetti.

Erhan Arıklı, “O cümle Tufan Erhürman’ın dediği gibi anlaşır ama ben tam tersi manada anlıyorum. Bir cümleye takılmayalım, bunun ek bir protokolle düzeltilebileceğini düşünüyorum. E-devlet işlerinin acil şekilde devam edebilmesi, belli noktaya gelmesine ihtiyaç olduğundan bu onay yasa tasarısı geçmeli” dedi.

-Talat

CTP milletvekili Ongun Talat, söz alarak, protokolde yer alan ifadenin bakış açısına göre değişemeyeceğini, Türksat’a projelendirme ve yönetim yetkisi verildiğini ifade etti.

Komitedeki zabıtlardan bazı kesitler okuyan Talat, " Ek protokolü yapmakla ilgili irade gösterin. Ek protokolde bu maddeyi değiştirin” diyerek hükümete seslendi.

Ongun Talat, Olgun Amcaoğlu’nu bazı sözlerini cımbızlamakla suçladı.

Genel kurulda yine sesler yükseldi.

-Besim

Genel Kurulda söz alan CTP milletvekili Filiz Besim, kişilerin sağlık verilerinin saklanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Besim, Sağlık Bakanlığı’nın satın aldığı bir otomasyon sistemi olduğunu, verilerin bu sistemde tutulduğunu, verilerin tüm sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Besim, “Yasası yapılmadan, verilerin bir şirkete devredilmesi ciddi sıkıntı yaratır” dedi.

Genel Sağlık Sigortası’nda oluşturulan veri tabanında kişilerin bireysel sağlık bilgilerinin yer almadığını vurgulayan Besim, zaten bu konunun da tüzüklerle detaylandırılması gerektiğini ifade etti.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı, herhangi bir yasadan yetki almaksızın birine yetki verilemeyeceğini belirterek, bunun hukuka ve yürütmeye aykırı olduğunu söyledi.

Solyalı, yetkisi olmaksızın bir bürokratın egemenlik devredecek kadar ileri bir noktaya imza attığını kaydederek, konunun siyasi ve hukuki bir tarafı olduğunu ifade etti.

Solyalı, kamuda hızlı, ucuz ve güvenli hizmeti savunduklarını, e-devlete ve dijitalleşmeye karşı olmadıklarını vurgulayarak, bu işin doğru, yasal ve güvenli bir zemine oturtulması gerektiğini vurguladı.

Solyalı, komiteye davet edilen Bilişim Derneği Temsilcisi’nin komitede söylediklerini paylaştı.

Solyalı, UBP’li bazı vekillerin bu yetki devri konusunda rahatsız olduğunu savunarak, “Bu onay yasa tasarısı uygulamaya konamaz… Onay almadan zaten uygulamaya konamazdı. Bu protokolü Meclis onaylayamaz çünkü yetkisiz biri tarafından imzalandı…Tekliflerimiz net ve açık. Oylama 3-4 ay sonraya ertelensin... ” dedi.