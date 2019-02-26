Genel Kurul’da güncel konuşmalar yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.Genel Kurul’da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemine yer verildi… Bu bölümde bazı tasarılara ivedilik alındı.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.UBP Milletvekili Dursun Oğuz güncel konuşmasını tarım ve hayvancılıktaki gelişmeler ile ilgili gerçekleştirdi.Üretim ve üreticiye sahip çıkılmadığını savunan Oğuz, hayvancıların sorunlarının çözümlenmesi temennisinde bulundu…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de icraatlar ile ilgili reklam değil, tanıtım kampanyası yaptığını ifade etti…

TÜK’ün ürün bedellerinin ödenmesi için yaptığı borçlanmayla ilgili bilgi verirken TÜK’un maliyeden alacaklarının genel tarım sigortası fonuna aktarılacağını ve borcun ortadan kalkacağını belirten Şahali, 2017-2018 yılı kuraklık tazminatının böylelikle ödenmiş olacağını kaydetti.

Şahali, ödemenin önümüzdeki hafta yapılacağını da açıkladı.

Bakan Şahali, ülkenin üreticisinin ürettiği her ürünün değerlendirildiğini anlattı.Renkli mazot ile ilgili yasayı meclise taşıdığını ancak başarılı olamadığını da kaydeden Şahali, bu konuda şu an için de bir girişiminin olmadığını belirtti.

Hayvancıların sorunlarının çözümü için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Şahali, güzel sonuçlanmasını umut ettiğini söyledi.