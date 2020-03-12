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Genel Sağlık Sigortası alanında yapılacak işbirlikleri ele alındı

Genel Sağlık Sigortası alanında yapılacak işbirlikleri ele alındı
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Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında  imzalanan “Genel Sağlık Sigortası Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” kapsamında Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı’ndan  bir heyet 5-6 Mart 2020 tarihleri arasında KKTC’de Genel Sağlık Sigortası hazırlıkları çerçevesinde bir dizi temaslarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Efsun Kaşif Salel, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, Sosyal Sigortalar Dairesi Hukuk Danışmanı Özlem Çalıcıoğlu Başbuğ’dan oluşan  heyet Türkiye’deki  Genel  Sağlık Sigortası tescil ,sağlık yazılımları ve Genel Sağlık Sigortası uygulamaları ile ilgili bilgiler aldı. Ayrıca  Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamalarla ilgili teknik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görüşmede iki kurum yetkilileri tarafından hazırlanan ortak çalışma ve eylem planının detaylandırılması ve kısa vadede yapılacak eylemlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar da yapıldı.

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