Genel Sekreter ile görüşmesi öncesi Akıncı'ya destek

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya destek verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erhürman şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Guterres ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, kapsamlı federal çözüm çerçevesinde, siyasi eşitlik (ve dolayısıyla dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkili katılım) ile ilgili tartışmaları ortadan kaldıran, geçmiş mutabakatların teyidine dayanan, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını destekliyoruz. Sayın Guterres'in, kendi açıklamalarına ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan bu unsurların arkasında kararlılıkla durması böyle bir sürecin başlatılabilmesi açısından son derece önemlidir."