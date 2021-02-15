Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in katılımıyla genişletilmiş ilçe emniyet kurulları toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geniş katılımlı toplantı, bakanlık salonunda sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Genişletilmiş ilçe emniyet kurulları toplantısına, Saner ve Evren’le, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 6 ilçe kaymakamı, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Oksüz ve bakanlık müsteşarları katıldı.