Genişletilmiş ilçe emniyet kurulları toplantısı yapıldı

Genişletilmiş ilçe emniyet kurulları toplantısı yapıldı
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Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in katılımıyla genişletilmiş ilçe emniyet kurulları toplantısı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, geniş katılımlı toplantı, bakanlık salonunda sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

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Toplantıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ilçe emniyet kurullarının üstlendiği görevler, sokağa çıkma yasağı uygulaması, denetimler, izinler ve kapanma süresince ihtiyaçlı kişilere gıda yardımı konularında bugün kadar yapılan ve 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. 
Genişletilmiş ilçe emniyet kurulları toplantısına, Saner ve Evren’le, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin, 6 ilçe kaymakamı, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Oksüz ve bakanlık müsteşarları katıldı.

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