GİAD'dan İmar Planı’nın son şekline destek

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) 4 Aralık’ta bileşik kurulda oylanacak Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın son şeklini desteklediklerini kamuoyunun bilgisine getirdi.

GİAD Başkanı Uğur Ergün yazılı açıklamasında, “Plan geldiği son aşamada, toplumsal değerlerimizi, köy dokularını, sahil şeridini, sulak alanları ve diğer hassas konuları en uygun şekilde korur olup eş zamanlı şekilde de bölgenin şiddetle ihtiyaç duyduğu ekonomik gelişmeyi mümkün olduğunca destekler niteliktedir” dedi.

Ancak yine gelinen bu son aşamada, özellikle İskele Bölgesi’nde imar sınırlarının iş insanları tarafından belirlendiği ve baskılar sonucu çizildiği algısının topluma bazı kesimler tarafından empoze edilmeye çalışıldığını üzülerek gözlemlediklerini ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

“ Yaptığımız incelemeler sonucunda son yapılan açılımlarla İskele bölgesinde belirlenen imar sınırlarının sosyal adaleti destekleyici nitelikte olduğunu burada kamuoyu ile paylaşmayı borç biliriz. Bir önceki haritada dar bir alanı kapsayan ilk öneri taslak imar haritasında belirlenen sınırların bölgede inşaat alanında tekelleştirmeyi destekler nitelikte olduğunu ve bu nedenden dolayı da yeni genişletilen imar sınırlarının sosyal dengeleri ve ekonomik adaleti destekleyici nitelikte olduğunu düşünüyoruz”.

Özellikle İskele Bölgesi için ‘Altyapıyı destekleme fonu’ adı altında bir fon kurulması gerektiğini belirten Ergün, bu fonda özel sektörün de desteğiyle toplanacak kaynağın İskele’nin gelişim sürecinde ihtiyacı olacak arıtma, kanalizasyon, yol ve benzeri altyapı ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini ve bununla alakalı çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

(ÖZ/ÖK)