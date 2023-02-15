GİAD: “Devletin yapmakla sorumlu olduğu konuları halka yüklemesini doğru bulmuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) dün çıkarılan kesinti ve vergilere ilişkin yasa gücünde kararnamenin ülkedeki alım gücünü azaltmasından ve devletin yapmakla sorumlu olduğu konuları halka yüklemesinden dolayı “doğru bulmadıklarını” açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, doğal afet ve ülkedeki ekonomik kayıpları gidermek amacıyla bazı mükellefiyetlere ilişkin gelir kesintilerinin ve vergilerin yeniden düzenlenmesi hakkında yasa gücünde kararname konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, kararnamenin amacı olarak açıklanan kayıpların giderilmesi, depremde zarar gören kişilerin tazmininin ve/veya rehabilitasyonlarının ve/veya her türlü ihtiyaçların karşılanması ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek zaruri ihtiyaçların giderilebilmesi konularıyla ilgili Kıbrıs Türk halkının maddi ve manevi olarak gücü yettiğince elinden geleni yaptığı ve yapmaya devam edeceğinden şüpheleri olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halkın gelirini zorunlu olarak azaltacak her adım ekonomimize zarar verecek ve bu yardım yapabilirliği azaltacaktır. Bu konuda hükümetimizin bağımsız kurumlarla ortaklaşa önce ihtiyaç olabilecek durumları ve miktarı analiz edip tüm şeffaflığıyla ortaya koyması şarttır.

Bu plan çerçevesinde çıkarılan ihtiyaçlara gerek sivil toplum örgütleri gerekse kenetlenmiş olan halkımız halihazırda maddi manevi gereken desteği yapmaya hazır olduklarını açıkça göstermişlerdir. Unutulmamalıdır ki, bağış kişisel irade ile yapılan bir eylemdir.”