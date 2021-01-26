GİAD: "Kapanma çözüm değil, sonuç"

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) aşı programının şeffaf şekilde yapılamadığı, acil durum hastanesinin akıbetinin belli olmadığı, kapanma süresince ve sonrasında yapılacak veya alınacak önemlerin açıklanamadığı bu durumda, kapanma bir çözüm değil, sadece bir sonuç olduğunu savundu.

GİAD Başkanı Muhit İnce yaptığı yazılı açıklamada, kapanma sonrası gelinecek noktanın ne olacağı belli olmadığından, kapanmanın tam bir çözüm olmayacağının aşikar olduğunu öne sürdü.

İnce, Sağlık Bakanı Ali Pilli’in katıldığı televizyon programında “kapanma kararı değişmeyecektir” şeklinde yaptığı açıklama sonrası tüm özel sektör ve çalışanlarının kapanma koşullarına, özel sektörün nasıl ayakta kalacağı konusunda gerçekçi bir plana, süratle sonuçlandırılması gereken aşı planına ve eğer ön görülen süre zarfında sonuç alınamazsa sonraki olası adımların da şimdiden açıklanması gerektiği konusunda beklentilerin en üst seviyeye çıktığını kaydetti.

Açıklamaların farklı kişi ve kurumlar tarafından, medya önünde yaşanmasının, kararsızlığı ve kafa karışıklığını had safhaya çıkardığını belirten ince, dünyada alınan kararların, kurullar, kurumlar ve hükümetler arası sinerji içerisinde yürütülmekte, uygulanabilir gerçekçi planlamalar dahilinde gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti.

İnce GİAD’ın çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Kapanma kararlarının alındığı bu süreçte, gerekli elzem planlamanın, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde, ülkede yaşayan herkese ulaşması anlamında, farklı diller ve kanallar kullanılarak açıklanması, ekonomiyi ayakta tutabilmek adına verilecek desteklerin daha fazla ötelenmeden netleştirilmesi, bankacılık ve finans sektörü ile atılacak adımlar ile işini kaybeden veya kaybedebilecek olan kesimlere bu süreç ve sonrasında verilecek yardımların gerçekçi ve inandırıcı şekilde açıklanması, en önemlisi, bu noktadan sonra aşı sevkiyat zamanlaması ve organizasyonunun ayakları yere basar şekilde, yaşanan kafa karışıklığını gideren detaylı ve kapsamlı bir planlamanın tüm kesimleri ikna edici şekilde anlatılmasıdır.”