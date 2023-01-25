GİAD, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisini eleştirdi: “Suiistimale açık”

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) yönetimi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisini eleştirerek, “Devlete ait tüm projelerde vize zorunluluğunun kaldırılması suiistimale açık bir kural değişikliği” açıklamasında bulundu.

Bu konuda yasa değişikliğine gerek olmadığını belirten GİAD yönetimi, “Bu girişim finansman konusunda devletimize ve halkımıza fayda sağlayacak projelerle ilgili süreçleri hızlandırma ve kolaylaştırma amacı taşıyorsa, yetkin ve yetkili birim olan KTMMOB süreç içinde tutulmalı” görüşünü dile getirdi.

Ülkedeki kurumların, Kıbrıs Türk toplumunun menfaatine olan rasyonel, doğru ve yasal olan her projeye onay verecek basirette ve yetkinlikte olduğunu vurgulayan GİAD yönetimi, bu kurumların süreçten çıkarılmak istenmesinin yapılan işlerin rasyonelliğinin ve Kıbrıs Türk toplumunun menfaatine olup olmadığının tartışılmasına sebep olacağını belirtti.

Yazılı açıklama yaparak devlet yetkililerine de seslenen GİAD yönetimi, “Kıbrıs Türk iş insanlarının, özellikle de Kıbrıs Türk genç iş insanlarının yetkinliğine ve basiretine güvenmeniz en büyük temennimizdir” açıklamasında bulundu.

Düzenlemenin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin devlet projelerine vize verme gerekliliğinin kaldırılmasına yönelik olduğunu savunan GİAD yönetimi, “Projelerin yasalara ve mevzuata uygunluğunu kontrol edilebilirliğini; projelerin maliyetlerinin ve kalitesinin denetim mekanizmasını ve projelerin güvenliğinin kontrol edilebilirliğini ortadan kaldıracak olması nedeniyle öneriyi doğru bulmuyoruz” ifadelerine yer verdi.

GİAD Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Her şeyden önce yetkili ve saygın kurumlarımızın yetkilerinin bu şekilde, toplum ve mesleki paydaşların ihtiyacı ve görüşü gözetilmeksizin kısıtlanması kabul edilebilir değildir. Zira teknik ve profesyonel bakış açısı ile yönetilmesi gereken işlerin siyasetle yürütülmesi özellikle kamuoyunu ilgilendiren büyük ölçekli projelerde geri döndürülmesi güç hayati sorunlara kapı aralamak demektir. Ayrıca projelerin uygulamalarının yurt dışı şirketlere verilmesi, yerel ekonomiye daha da önemlisi genç mimar, mühendis ve müteahhitlerimizin mesleki gelişimine ve ülkemize olan inancına, onarılması mümkün olmayan hasarlar verecektir.

Yabancı şirketler, yerel şirketlere uygulanmayan kurallar ve denetimler altında olmayabileceğinden, sorumluluk ve şeffaflık açısından problemler olacaktır. Projenin tamamlanmasının ertesi gününde devlet herhangi bir sorunda sorumlu tutacağı bir muhatap bulamayacağı gibi, yabancı şirketlerin yerel bağlam ve kültür hakkında yeterince bilgi sahibi olması mümkün değildir.

Yasa değişikliği spesifik ve tekil bir soruna çözüm üretmek için gerçekleşmemelidir. Devlete ait tüm projelerde vize zorunluluğunun kaldırılması suiistimale açık bir kural değişikliğidir. Devletin menfaati, finansman anlamında veya her halükârda stratejik olarak bir projenin hayata geçirilmesini gerektiriyorsa bile, bu durum teknik konularda herhangi bir kurumu devreden çıkarmanın haklı gerekçesi olamaz. Zira ciddi devlet organizasyonunun sağlıklı işleyişi resmi ve sivil tüm kurumlarının bir bütün olarak çalışmasıyla mümkündür.”