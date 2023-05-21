Gıda denetim sonuçları açıklandı..1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, 12-18 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, ithal ürünlerde 25 numunede 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Orc Foods’a ait Elma Goldenda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise, 8 numunede 8 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendiriliyor.