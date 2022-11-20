Gıda denetimlerinde üç numunede limit üstü veya tasviye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Haftalık gıda denetimlerinde biri üzüm, biri brokoli biri de hıyar olmak üzre üç numunede limit üstü veya tasviye dışı bitki koruma ilacı tespit edildi.
Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre yapılan değerlendirmede Emirzade Günsel’e ait ithal üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, ürünün imha edileceği; Mevlevi köyü sakinlerinden Ali Amca’ya ait brokolide tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün imha edildiği; Akçay köyü sakinlerinden Serhan Çavuş’a ait hıyarda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu belirtildi.