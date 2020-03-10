Gıda Mühendisleri Odası,hijyen kurallarını hatırlattı

Gıda Mühendisleri Odası, ciddi riskler taşıyan koronavirüsle (kovid 19) ilgili toplu gıda üretimi ve tüketimi yapanlara almaları gereken önlemlerle ilgili çağrıda bulundu.

Oda Başkanı Sıdıka Can yazılı açıklamasında, hijyen kurallarını hatırlattı. Can’ın uyarıları şöyle:

“Genel olarak Virüsler gıdada üreyip çoğalamayan dolayısı ile gıdaların bozulmasına sebep olmayan mikroorganizmlardır. Ancak Virüsler enfekte olan insandan gıdaya bulaşabilir ve gıda yolu ile bir başka insana bulaşabilirler. Covid-19 çok yeni bir Virüs olmasına rağmen genel anlamda Virüslerle ilgili Gıda İşletmelerinde alınması gereken önlemlere bir kez daha değinmek isteriz.

Tüm gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları ve özellikle de Gıda Güvenliğinin en temel parametrelerinden olan kişisel hijyen uygulamaları arttırılmalıdır.

Gıda işletmelerinde el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. Üretim alanlarında el yıkama noktaları tam donanımlı (akan su, sabun ve mutlaka tek kullanımlık havlu) olmalıdır.

Personel WC-lavabo alanlarında hijyen uygulamaları ve alt yapısı arttırılmalıdır.

Çıplak el ile gıdalara temas edilmemelidir.

Isıl işlem genel olarak mikroorganizmalara karşı uygulanan bir önlemdir. Dolayısı ile gıdaların merkez noktasına kadar iyi pişirilmesi gerekmektedir.

Gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri tekrarlanmalı, gıda işletmelerinde bilinçli personeller görev almalıdır.

Gıda işletmelerinde çalışan personelde herhangi bir şüphe ortaya çıkarsa mutlaka Sağlık Bakanlığı’na bilgi verilmelidir.”