Gırgır gemilerine müdahale edilmesi istendi

Ziraat Mühendisleri Odası Su ürünleri Birim Sorumlusu Mirati Erdoğuş, Türkiye kayıtlı gırgır gemilerinin ülke karasularına “rahatça ve kontrolsüzce” girdiğini ileri sürerek, eleştirdi.

Erdoğuş, her yıl bu dönemlerde manşetlere taşınan ve ciddi spekülasyonlara neden olan gırgır gemilerinin KKTC karasularında avcılık yaptığını ve endemik türleri tehdit ettiğini belirterek, derhal müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Gırgır gemileri çevreyi ve denizleri kirletiyorsa derhal tedbir alınmalı” diyen Erdoğuş, sadece kötü hava koşullarından dolayı sığınmak, iletişim kurmak, gıda temini ve benzeri sebeplerden ötürü KKTC kıyılarına izinli, kontrollü ve denetimli bir şekilde yaklaşan gırgır gemilerinin bu eleştirileri hak etmediklerini söyledi.