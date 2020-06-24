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“Giriş kapılarında gerekli önlemler alınmazsa görev kabul etmeyeceğiz”

“Giriş kapılarında gerekli önlemler alınmazsa görev kabul etmeyeceğiz”
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Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), giriş kapılarında gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınmaması durumunda, çalışanlar ve toplumun sağlığını korumak amacıyla kapılarda görev kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yazılı açıklamasında, “Bakanlar Kurulu ile Sağlık Bakanlığı tarafından salgından korunmak amacıyla konulan kurallar halen geçerliyken sınır kapılarının hiç bir tedbir alınmadan açılmasının, başta gümrük çalışanları olmak üzere tüm toplumu riske atmak anlamına geldiğini” ifade etti.

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