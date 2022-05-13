Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, GİKAD’ın Anneler Günü nedeniyle düzenlediği Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ilk onursal üyesi olduğu Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) Anneler Günü nedeniyle bu yıl ikincisini Acapulco Resort Otel’de düzenlediği Girişimci Güzel Anne Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar törende yaptığı konuşmada, GİKAD’ın başkan ve yönetim kurulu üyelerini, kuruluşundan bugüne kadarki 14 aylık süreçte kadınları, gençleri ve toplumu geliştirip desteklemeye yönelik proje ve etkinliklere imza attıkları için kutladı.

SOS Çocuk Köyü ve Çağlayan Çocuk Yurdu’nda bulunan çocuklara annelik yaparak onları hayata hazırlayan altı girişimci anneye, emeklerinden dolayı teşekkür eden Sibel Tatar, gönüllü anneliğin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.

Vatandaşın gönüllü anneleri örnek alıp zamanlarının ve sevgi ile birikimlerinin bir kısmını ihtiyaç duyan çocuklarla paylaşmasını dileyen Sibel Tatar, kendisinin de hayatta yaşadığı en güzel duygunun annelik olduğunu ifade etti.

BORMAN, DİZDARLI VE SİBER’E GİKAD ONUR ÜYELİĞİ ROZETİ TAKILDI

Törende daha sonra SOS Çocuk Köyü anneleri Şükran Kıdrışoğlu’na, Akile Şan’a, Müzeyyen Kurşun’a; Çağlayan Çocuk Yuvası anneleri Ayşe Canbolat’a, Akçam Karaoğulları’na ve Nurşen Ecevit’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafından “Girişimci Güzel Anne” ödülleri takdim edildi.

Ardından, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu tarafından, ilk kadın müsteşar Onur Borman, ilk kadın ombudsman Emine Dizdarlı ve ilk kadın başbakan ve eski meclis başkanı Sibel Siber’e GİKAD Onur Üyeliği rozeti takıldı.