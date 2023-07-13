Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim ve Kültür Vakfı kuruldu

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, ilk öğrencilerinin 30’uncu mezuniyet yılını, okulda düzenlenen organizasyonla kutladı. Organizasyonda, okulun eğitim kalitesini daha iyi noktalara taşımak ,başarılı öğrencilerin eğitimlerine katkı yapmak amacıyla faaliyet yürütecek, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim ve Kültür Vakfı’nı kuruluşu da açıklandı ve mütevelli heyeti başkan ve üyeleri tanıtıldı.

Limasol’dan Girne’ye uzanan bir eğitim geleneğinin temsilcisi olarak, 1987 yılında eğitim hayatına başlayan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin ilk mezunlarını vermesinin ardından tam 30 yıl geçti. Okul, bu süreçte KKTC ve dünyanın dört bir yanına dağılan 1500’ü aşkın mezun verdi.

Mezunlar, emekli öğretmenler, okul emektarları ,okul kadrosunu bir araya getiren organizasyona katılanlar eğlenceli bir etkinlikte bir araya gelerek , eski günleri kolej anılarını yad etti.

Okulun eğitim kalitesini daha iyi bir noktaya taşımak, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kuruluşu da açıklandı ve üye kabulüne başlandı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel, okulun ilk mezunlarını vermesinin ardından 30 yıl geçtiğini belirterek bu süreçte, 1500’ü aşkın mezunları olduğunu anlattı.

Organizasyonda, ilk mezunlara 30. mezuniyet plaketlerinin verileceğini dile getiren Tüzel ayrıca, okulun eğitim kalitesini arttırmak ve öğrencilerin eğitimine kaktı sağlamak amacıyla faaliyet gösterecek 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı’nın kurulduğunu da dile getirdi.

Amaçlarının bu etkinliği her yıl düzenleyerek , mezunlarla okul arasında aidiyet duygusunu geliştirmek olduğunu vurgulayan Tüzel, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gecede mezunlar, adına bir konuşma yapan okulun 1 numaralı öğrencisi Candan Koran da, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin ilk mezunları olmaktan gurur duyduklarını belirterek, okulun tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Dimağ Çağıner başkanlığında, Ziya Tüzel, Candan Koran, Koray Topaloğlu, Eser Özyalçın, Harun Güryel, Özlem Tüylüoğlu’dan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür vakfı Mütevelli heyeti tanıtıldı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner de, okulun ilk öğrencileri arasında olmaktan gurur duyduğunu belirterek, öğrencilerin burada aldıkları kaliteli eğitimle, meslek sahibi olduğunu ve hayatta önemli noktalara geldiğini dile getirdi.

Çağıner, kurulan vakıfla, okulun eğitim kalitesinin daha iyi noktalara taşınmasına, başarılı öğrencilerin eğitimlerine katkı koyarak, çok önemli bir vefa borcunu ödemeye çalışacaklarını vurguladı.

Gecede daha sonra okulun ilk Mezunlara 30’uncu yıl mezuniyet plaketlerinin verildi.