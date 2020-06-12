Girne Akçiçek Hastanesine bağış

North Cyprus Cancer Charity Trust, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne bağışta bulundu.

North Cyprus Cancer Charity Trust tarafından hastaneye 450 bin TL’lik bağış yapılırken, hastanenin poliklinik ve servislerinde kullanılmak üzere çeşitli cerrahi el aletleri ve tıbbi cihazlar da alındı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, bağış töreni pazartesi günü saat 12.00’de hastanenin başhekim odasında yapılacak.