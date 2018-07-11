GİRNE AKDENİZ LIONS KULÜBÜ BASIN GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

GİRNE AKDENİZ LIONS KULÜBÜ BASIN GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Girne Akdeniz Lions Kulübü, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda aydınlanmasına imkan sağlayan basının önemine vurgu yapılan mesajda, “Kıbrıs Türk halkının sesini ülkemize ve dünyaya duyurmak için çalışan tüm basın mensuplarının bu anlamlı gününü Girne Akdeniz Lions Kulübü olarak kutlarız” denildi

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