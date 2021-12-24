Girne-Alsancak Çevre yolunda trafik kazası

Bu sabah 09:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde, Dilek GÖÇKÜN(K-22), yönetimindeki HZ 182 plakalı salon araç ile Zeytinlik(Eziç) Trafik Işıklarından doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Girne üst-geçit yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Hasan KAZIN(E-40) yönetimindeki FD 937 plakalı kamyonet aracının arka kısmına, aracının ön kısmı ile çarptıç

Çarpmanın etkisiyle FD 937 plakalı araç savrularak sol yan tarafı üzerine yatarak durdu.

Kaza sonucu yaralanan HZ 182 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ali ÇOLAK(E-42) ve Faisal İMRAN(E-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, FD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miray TUT (K-22) ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor.

(Fotoğraf: Yenidüzen)