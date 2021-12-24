Girne-Alsancak Çevre yolunda trafik kazası

Bu sabah 09:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre yolu üzerinde, Dilek GÖÇKÜN(K-22), yönetimindeki HZ 182 plakalı salon araç ile Zeytinlik(Eziç) Trafik Işıklarından doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Girne üst-geçit yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan Hasan KAZIN(E-40) yönetimindeki FD 937 plakalı kamyonet aracının arka kısmına, aracının ön kısmı ile çarptıç
Kaza sonucu yaralanan HZ 182 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ali ÇOLAK(E-42) ve Faisal İMRAN(E-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, FD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Miray TUT (K-22) ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor.
(Fotoğraf: Yenidüzen)