banner22

Girne- Alsancak yolunda feci trafik çarpışması

Girne- Alsancak yolunda feci trafik çarpışması
banner32

Akşam saat 00:40 sıralarında Girne-Alsancak çevreyolu 3-4 kilometreleri Zeytinlik ışıklarında doğu istikametine doğru seyreden Ersin KARADURAK (E-28) yönetimindeki JT 029 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce tarafına kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etmesi sonucu o esnada batı istikametine doğru seyreden ve tarafına yeşil ışık yandığı için kuzeye doğru dönüşe geçen Muhammed Safa TAŞKIN (E-24) yönetimindeki JM 760 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpışma sonucu yaralanan JT 029 plakalı araç sürücüsü Ersin KARADURAK ve JM 760 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Vedat Han DEVELİ (E-22) ve Mehmet SARISAKAL (E-28) Lefkoşa Devlet hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar.

Mehmet SARISAKAL beyin kanaması şüphesi ile genel yoğun bakım servisine kaldırılarak müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilguli soruşturması devam etmektedir.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
  1. Kıbrıs

banner24

﻿