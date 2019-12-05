Girne Antik Liman'dan denize düşen kişi aranıyor

Girne Antik Limanda mendirekten bir erkek şahsın denize düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 09:00 sıralarında, Girne Antik Limanda mendirek üzerinde bulunan bir erkek şahın denize düşerek kaybolduğu bilgisi alınması üzerine arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan ve karadan destek verdiği çalışmalarda, kayıp şahıs ile ilgili bir gelişme olmaması üzerine Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğüne ait dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları genişletildi.