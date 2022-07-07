Girne Antik Limanı ile ilgili çalışmalar hakkında mal sahipleri bilgilendirildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Girne Antik Liman'ndan alt yapı, çevre düzenleme ve bina cephelerinin sıhhileştirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve gelinen aşamayla ilgili mal sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Müsteşar Serhan Aktunç’un katılımlarıyla, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında, bakanlık uzman personeli tarafından, Girne Antik Liman bölge sakinleri ve mal sahiplerine, projenin 2’nci ve 3’ncü etabıyla ilgili bilgi verildi.

Alt yapı, çevre düzenlemesi ve bina cephelerinin sıhhileştirilmesini kapsayan proje çalışmaları hakkında projeksiyonlu sunum gerçekleştirilerek, çalışmalar hakkında bilgi verildi, mal sahiplerinin çalışmalar hakkında düşünce ve önerileri dinlendi.