Girne batı çevre yolunda temizlik çalışmaları devam ediyor

Girne Belediyesi, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkânsızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan Girne batı çevre yolunda temizlik çalışması yaptığını belirtti.

Girne Belediyesi, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkansızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan Girne batı çevre yolunda temizlik çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında, yolu ikiye ayıran orta refüj içerisindeki otlar temizlenirken, ağaçlar budanıyor, yol kenarları süpürülüp, atıklar toplanıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Pandemi döneminin sona ermesi ile birlikte tüm ekiplerin iş başı yapmaya başladıklarını, şehir içindeki mezarlıklar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve ara sokakların yanı sıra çevre yolunda ’da temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. Çalışmalar sırasında zaman zaman alınacak önlemlerden ötürü çift şeritli yolda daraltmalara gidilebilecek. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin temizlik çalışmaları boyunca trafik ikaz işaretleri ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları istendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Çevreye ve doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Çevreyi kirletmeden mevcut halin korunması adına yapılan çalışmalarında önemli olduğunu belirterek, “artık çevreyi kirletmemeyi öğrenmeliyiz” dedi.