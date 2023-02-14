Girne Belediye Başkanı Şenkul, kentteki binalar için inceleme başlattıklarını açıkladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından Girne’deki binalar için inceleme başlattıklarını açıkladı. Şenkul, belediye olarak bu mücadelede sıfır taviz politikası izleyeceklerini vurguladı.
-“Sıfır taviz politikası izleyeceğiz”
Geçen günlerde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Başkanı Tunç Adanır ile izleyecekleri yol hakkında kısa bir görüşme yapan Şenkul, “Deprem ile mücadele deprem olmadan yapılmalıdır. Girne Belediyesi olarak bu mücadelede sıfır taviz politikası izleyeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.