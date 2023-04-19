Girne Belediye Başkanı Şenkul, makamını çocuklara devretti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile makamını çocuklara devretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilkini Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yaptı. Etkinlik kapsamında, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul makamını Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencilerine verdi. Kısa süreliğine Başkanlık makamına oturan öğrenciler; çevre, trafik, temizlik gibi konuları masaya yatırdı, Girne Kenti için kendi icraatlarını ortaya koydu. Öğrenciler, Mustafa Çağatay İlkokulu ile ilgili ihtiyaçları da gündeme getirerek, Şenkul’a bu yönde taleplerini iletti.

-Şenkul: “22-23 Nisan’da tüm çocukları Ramadan Cemil Meydanı’na bekliyoruz.”

Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklar için mutlu ve kutlu olmasını diledi.

22-23 Nisan tarihlerinde Girne Belediyesi tarafından Ramadan Cemil Meydanı’nda “23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayramı Kutlaması” düzenleneceğini belirten Şenkul, tüm çocukları ücretsiz ve çocuklara hitap eden etkinliklerin yapılacağı kutlamada görmek istediğini söyledi.