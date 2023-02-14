Girne Belediye Başkanı Şenkul, ülkeye gelen depremzedelere yönelik yardım çağrısında bulundu

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, depremin ikinci haftasında ülkeye gelen depremzedelere yönelik yardım çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada, devam eden yardım kampanyası kapsamında dayanaklı gıda paketleri (konserve, bakliyat, yağ, şeker, un, vb.), temizlik ürünü, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, battaniye gibi ürünlere acil ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Şenkul, büyük felaketin ikinci haftasında Girne’ye yüzlerce depremzedenin geldiğini ve yardım ulaştırmak adına yüzlerce depremzedeye ulaşıldığını belirtti.

Şenkul, bu kapsamda yardımların içe dönük olarak devam edeceğinin altını çizdi.

-“Organizasyonumuzu içe dönük yardıma yönlendirdik”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, büyük felaketin ilk haftasında Girne Belediyesi öncülüğünde toplam 13 tır ve 1 kamyon yardımın Türkiye’deki bölgelere gönderildiği bilgisini verdi.

Şenkul, ilk haftanın oldukça hayati olduğunu ve bu doğrultuda Girne Belediyesi olarak oldukça organize bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Murat Şenkul konuşmasının devamında, depremden etkilenen ailelerin, ülkemde bulunan akrabalarının yanına gelmeye başladığını ve bu noktada içe dönük ciddi bir yardım ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Şenkul, yardım çalışmalarının içe yönelik olarak devam edeceği bilgisini verdiği açıklamasında, günlük yaklaşık olarak 200 depremzedeye ulaşıldığını ve bu kişilerin yardım talebini karşılamak için yardımların hız kesmeden Girne Belediyesi’ne ulaşmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.