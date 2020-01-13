Girne Belediyesi: “Acar’ın müzik yapmasının engellenmesi gibi bir durum yok”

Girne Belediyesi, Ziya Rızkı Caddesi’nde müzik yayını yapan Mehmet Acar’ın, müzik yapmasının engellediğine yönelik haberlerin çıkması üzerine, Acar’ın müzik yapmasının engellenmesi gibi bir durum olmadığını, uzlaşılacak başka bir noktada müzik yapabileceğini Girne Velediyesi sosyal medya hesabından açıkladı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklama işte şöyle:

“Girne Ziya Rızkı Caddesinde ses yükseltici ile müzik yayını yapan Mehmet Acar’ın müzik yapmasının engellendiğine yönelik çıkan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl bölge esnafının şikayeti üzerine Mehmet Acar ses seviyesinin yüksekliği konusunda uyarılmış ve ses seviyesi kendisi tarafından düşürülmüştür.

Bölge esnafı yapılan tüm uyarılara rağmen Mehmet Acar’ın bölgede yüksek sesle müzik yayını yapmaya devam ettiği ve adı edilen kişiyi kendi dükkanlarının önünde istemedikleri yönünde geçtiğimiz günlerde belediyeye yazılı bir şikayette bulunmuştur.

Mehmet Acar’a söz konusu durum aktarılmış ve bölgede bir huzursuzluk yaşanmaması için belirlenecek başka bir yerde müzik yapmasına yardımcı olunacağı kendisine söylenmiştir.

Mehmet Acar’ın müzik yapmasının engellenmesi gibi bir durum yoktur. Mehmet Acar, uzlaşılacak başka bir noktada müzik yapabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”