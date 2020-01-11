Girne Belediyesi Çocuk Meclisi bugün, başkanını seçti

Girne Belediyesi’nin, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi, Yapılan seçim sonucunda, Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı Hasan Cafer İlkokulu’ndan Zehra Bilge Bayram oldu.

Girne Belediyesi’nin, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi, 7 Ocak 2020’de Yönetim Kurulu seçiminin ardından bugün de, Meclis Başkanını seçti.

Girne Bölgesinden farklı okullardan , 9-15 yaş arası 15 adayın yarıştığı seçim renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, başkan adayları kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

Başkan adayları, bu göreve neden talip olduklarını ve göreve seçilmeleri halinde, kent için neler yapmak istediklerini Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerine anlatarak, oy istedi..

Daha sonra, çocuk meclis üyeleri, sandıkta oylarını kullanarak, ilk Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı ve yardımcılarını belirledi.

Toplantıda, ayrıca, çocuk meclis üyelerinin komitelere kayıtları da yapıldı.

Seçimin sonucunda, Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı Hasan Cafer İlkokulu’ndan Zehra Bilge Bayram olurken, Meclis Başkan Yardımcısı Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Aleyna Besimler oldu.

Eşit oy alan Doğa Koleji’nden Emir Aslantaş, 23 Nisan İlkokulu’ndan Alya Aker, 19 Mayıs TMK’dan Eylül Su Gündoğdu, Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Yekta Aşut ise dönüşümlü Başkan Yardımcılığı yaparak Yönetim Kurulu’nda yer alacaklar.

“YÖNETİME ÇOCUKLARIN DA KATILMASI ÖNEMLİ”

Atılan bu adımın Kıbrıs Türk halkı için, demokrasi açısından , ortak akıl ve şehire yapılacak kaktılar açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Güngördü, bunun ayrıca, çocukların şehirde söz sahibi olmaları, özgüven kazanmaları, demokrasi anlayışlarını geliştirmeleri ve geleceğin yöneticileri olacakları konusunda bilinç kazanmaları açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi Çocuk meclisinin hayata geçmesine katkı koyan belediye meclis üyelerine komisyon üyelerine ve çocukları bu konuda yüreklendiren aile ve öğretmenlere teşekkür eden Güngördü, yerinden yönetimlerde, yönetime çocukların da katılmasıyla güzel şeylerin ortaya çıkacağına inanç belirtti.