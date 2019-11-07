Girne Belediyesi deniz sezonunu kapattı

Girne Belediyesi’ne ait Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı’nda, deniz sezonunun kapandığı bildirildi.

Girne Belediyesi yaptığı açıklamada, iki plajda duş, tuvalet, kafeterya ve cankurtaran hizmeti verilemeceyeceği kaydetti.

Açıklamada, “Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı’nda deniz sezonu açılana kadar cankurtaran bulunmayacağını kamuoyunun bilgisine getirir, denize girmek isteyenlerin cankurtaran olmamasından dolayı dikkat etmesi gerektiği önemle duyurulur.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 15:50