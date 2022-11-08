Girne Belediyesi Doğa Parkı ve Rekreasyon Alanı Projesi ilk etabının sonuna gelindi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve BELPAZ Direktörü Erdoğan Tansoy, Orman Dairesi tarafından belediyeye kiralanan arazide içerisine yapımı başlanan parkı ziyaret etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Merkezi hükümetle yaptığımız görüşme ve girişimler sonucunda doğudan başlamak üzere dört noktada yaklaşık 200 dönüm ormanlık araziyi belediyemiz mallarına dahil ettik. Yeşil alanlardaki proje çalışmalarımız devam ediyor. Batı Çevre yolu üzerinde 58 bin metrekarelik (44 dönüm) alanda çalışmalarımız arazide fiilen devam ediyor. Birinci etabını tamamlamak üzereyiz” dedi.

Güngördü amaçlarının, kentte yaşayan kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, yoğun nüfus artışı ve yapılaşmaya karşılık insanların nefes alabileceği, temiz havada spor yapıp yürüyüş yapabilecekleri, dinlenebilecekleri yerler kazandırmak olduğunu söyledi. Güngördü, hazırlanan projenin, dinlenme alanları, seyir alanları, spor aktivite alanları, yaklaşık 2 km uzunluğunda patika şeklindeki doğal yürüyüş yollarından oluşacağını kaydetti.