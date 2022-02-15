Girne Belediyesi Gençlik Platformu’ndaki gençler sertifikalarını aldı

Girne Belediyesi’nin, 15-21 yaş arası gençlere yaptığı çağrıyla Mayıs 2021 tarihinde oluşturduğu Girne Belediyesi Gençlik Platformu, Sanat Galerisi’nde bir toplantı yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçen dönem tamamladıkları etkinlik programına katılım sertifikalarını da alan gençler, ilerideki programı hazırlamak amacıyla toplantılara başlama kararı aldı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından nisan ayı itibarıyla, Gençlik Platformu için yeni kayıt alımına başlanacağı bildirildi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gençlerle bir araya gelerek, çevre temizliğinden, plaj etkinliklerine, bisiklet sürüşünden, doğa yürüyüşüne birçok konuda çeşitli aktiviteler hazırlayıp organize eden gençlere katkılarından ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Güngördü, gençlerin, aktif, katılımcı, üretken ve kentin sorunlarına duyarlı olmasının önemine işaret ederek, gençlerin her türlü fikir ve önerilerine açık olduklarını da belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 15:50