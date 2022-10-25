Girne Belediyesi İkinci Bahar üyelerine sağlık hizmeti

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı İkinci Bahar Birimi, belediye sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü üyelerine yönelik rutin şeker ve tansiyon ölçümlerine devam ediyor.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ev ziyaretleri yanında, İkinci Bahar Birimi personeli, iki haftada bir perşembe günleri Edremit Muhtarlığı, cuma günleri de Zeytinlik Muhtarlığında tansiyon ve şeker ölçümü gerçekleştiriyor.

Hastane ilaçlarının alımı ve hastane ulaşımları konusunda da ihtiyaçlı olan yaşlılara hizmet veren İkinci Bahar Birimi'ne, üye olmak ve hizmetlerden yararlanabilmek için 0533 870 20 10 ve 0542 880 21 17 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye sınırları içinde yaşayan bine yakın üyesi bulunan İkinci Bahar Birimi'yle yaşlılığın getirdiği hastalık ve problemlerle mücadele eden üyeleri yalnız bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

Güngördü, kaliteli yaşamın her yaş ve durumda tüm insanların hakkı olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini ve buna katkı koymak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Sosyal İşler Şubemize bağlı İkinci Bahar Birimi personelimiz ev ziyaretlerinde yaşlılarımızla bire bir temasta bulunup onlarla aileleri kadar yakın ilişkiler kuruyor. Onlara destek oluyorlar. Hiçbir büyüğümüzün yalnızlık duygusu hissetmemesi için çalışıyoruz.

Rutin kontrollerle sağlık takiplerini yapmak ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerine destek olmak istediklerini belirten Güngördü, Girne Akçiçek Hastanesi ile iş birliği içinde olduklarını, gerekli durumlarda ambulans, diğer durumlarda da belediyenin engelli durumda olan vatandaşları engelli aracıyla ulaşım imkanı sağladıklarının da altını çizdi.