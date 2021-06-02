Girne Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Girne Belediyesi ile Dev-İş’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 dönemini kapsayacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, imza törenine, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Amiri Remziye Kaşif, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit ve sendika işyeri temsilcileri katıldı.



GÜNGÖRDÜ: SENDİKA İLE HER ZAMAN UYUM İÇERİSİNDEYİZGirne Belediye Başkanı Nidai Güngördü imza töreninde yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınından dolayı gecikme yaşadıkları toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını kaydetti ve görüşmeler başladığı günden bugüne kadar sendika ile uyumlu olduklarını ve işçi tarafından gelen önerileri dikkate alarak hazırladıkları toplu iş sözleşmesini hazırladıklarını belirtti.Sözleşme ile Girne Belediyesi’ne bağlı tüm işyerlerindeki işçi ve işveren arasında var olan iş uyumu konularında sendika ile ortak hareket etmenin farklı yollarının da açılmış olduğunu kaydeden Güngördü, “ Özellikle belediyemizin insan kaynakları bölümü ile birlikte geliştirmeye çalıştığımız belediyemize bağlı bütün iş kollarındaki işçilerimize ve çalışanlarımıza yönelik iş güvenliği konusunda da var olan tedbirlerimiz daha bilimsel yönde ve programlı olacaktır. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süresi boyunca sendikamızla içinde bulunduğumuz koşulları dikkate alarak pek çok konuda aynı görüşe sahip olduk” dedi.