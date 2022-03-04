Girne Belediyesi'nden engelli nakil hizmeti

Girne Belediyesi, belediyenin Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Engelli Birimi’ne kayıtlı üyelere ihtiyaçları durumunda engelli nakil hizmeti verildiğini bildirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 0533 870 99 92 numaralı telefon aranarak, engelli nakil hizmetinden yararlanılabiliyor.

KADIOĞLU

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Haziran 2020 tarihinden itibaren kentte yaşayan, yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların birime üye yapıldığını ve kayıt altına alınmaya başladığını söyledi.

Kadıoğlu, engelli hizmet aracıyla da program dahilinde ihtiyacı olan özel gereksinimli bireylerin hastane, aşılanma, kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımının sağlandığını belirtti.

Üyelere rutin kontroller, medikal destek ve şehir içerisinde kullanabilecekleri engelli park kartı konusunda destek verdiklerini ifade eden Kadıoğlu, özel gereksinimi olan bireylerin Sosyal Yaşam Merkezi kurslarından da ücretsiz yararlanabildiğini belirtti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Girne Belediyesi’nin özel gereksinimi olan bireylere yönelik çalışmalarının daha kurumsal bir yapıda sürdürüldüğünü ifade etti.

Güngördü, onların sıkıntılarına ve dertlerine çözüm bulmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına ellerindeki imkanları kullanarak, çalıştıklarını söyledi.

İnsan odaklı hizmetlerine devam ettiklerini belirten Nidai Güngördü, belediye araç filosuna kazandırılan engelli hizmet aracıyla da ulaşım sıkıntısı çeken yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.