Girne Belediyesi'nden yaşlılara yardım

Girne Belediyesi, hastaneye gitme imkânı olmayan 80 yaş ve üstü vatandaşları evlerinden alarak aşı olmaları için Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürme hizmetine başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Sosyal İşler Şubesi'ne başvuran vatandaşlardan ilk sekiz kişi, önceden dezenfekte edilen araçlarla, güvenli koşullar sağlanarak aşı olmaya götürüldü. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personelinin ve Zabıta ekiplerinin refakat ettiği vatandaşlar aşılarını yapıldıktan sonra yeniden evlerine bırakıldı.

Belediye Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, hastaneye götürülmek için bugün sabah saatlerine kadar belediyeden servis talebinde bulunan “7'si yatalak 30 kişinin daha olduğunu”, hastanede olan aşı imkânları doğrultusunda bir düzen içerisinde devam edeceğini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyelerin görevlerinin çeşitlendiğini ve yerel yönetimlerin kente verdiği hizmetlerin Covid-19 pandemisi döneminde daha da önem kazandığını belirterek, bakıma ve korunmaya ihtiyacı olan yaşlı ve hastalar için, mevcut koşullarda ellerinden gelen kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Güngördü, aşı organizasyonu konusunda doğabilecek mağduriyetleri asgariye indirmenin önemine dikkat çekerek, her zaman desteğe hazır olduklarını, halkın sağlığının önemini ve öncelikleri olduğunu vurguladı.