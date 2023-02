Girne Belediyesi'nin “Atık Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Prensipleri” temalı resim sergisi açıldı, ödül töreni yapıldı

Girne Belediyesi'nin "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Projesi" çerçevesinde ilkokullar arasında düzenlediği resim yarışması ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması IV. Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetimi Projesi” Farkındalık Kampanyası çerçevesinde Girne Belediyesi sınırları içerisindeki ilkokul öğrencilerine yönelik “Atık Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Prensipleri” temalı resim yarışması ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleşti.

- 7 ilkokuldan 219 eser

Girne bölgesi ilkokulları arasında düzenlenen resim yarışmasına 7 okuldan 219 eserin değerlendirilmeye alındığı yarışma jürisinde, Şenol Özdevrim (ressam - öğretim üyesi), Özlem Ekinci (ressam - öğretim üyesi) ve Kemal Behcet Caymaz (ressam – öğretmen -yazar) yer aldı.

Jüri değerlendirmesiyle ödül alan öğrenciler şöyle:

“Kategori 1 İlkokul 1.2.3. Sınıflar:

Yarışma Birincisi: Yağmur Aydın - Doğa International Koleji /2 A (Bisiklet Ödülü); Yarışma İkincisi: Damelya Syzdykova - Doğa International Koleji /3 D (Kol Saati Ödülü); Yarışma Üçüncüsü: Ayla Fadıl - Doğa International Koleji /2 A 500 TL’lik (Kırtasiye Çeki Ödülü);

Girne Belediyesi Özel Ödülü: Karen Yaman Dr. Suat Günsel İlkokulu 2/D Resim – Sanat Malzemesi Ödülü

Kategori 2 İlkokul 4. ve 5. Sınıflar:

Yarışma Birincisi: Milana Salieva - English School of Kyrenia / 4 P (Bisiklet Ödülü); Yarışma İkincisi: Sümeyye Can - 23 Nisan İlkokulu / 4 Beyaz (Kol Saati Ödülü); Yarışma Üçüncüsü: Saadia Ahmet - Şht Hasan Cafer İlkokulu 5/ C (500’ TL’lik Kırtasiye Çeki)

Girne Belediyesi Özel Ödülü: Sergei Lukianov English School Of Kyrenia Resim -Sanat Malzemesi Ödülü."

Açıklamada, jüri değerlendirme toplantısı sonuçlarına göre 51 öğrencinin eserinin sergilenmeye değer bulunduğu kaydedildi. 51 öğrencinin eserinden oluşan masa takvimi de etkinliğe katılan tüm katılımcılara dağıtıldı.

Sergi, 3 Şubat'a kadar Girne Belediyesi Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecek.