Girne Belediyesi, seçim sonrası tüm okulları dezenfekte etti

Girne Belediyesi sağlık bölümü ilaçlama ekipleri ve özel bir şirket, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası bölgedeki tüm okulları koruyucu önlemler kapsamında ilaçladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, seçimlerin yapıldığı okullarda, elle temas edilen sıraların, kapı kollarının, masa ve sandalyelerin, sınıfların, koridorların, tuvalet ve lavaboların bugün sabah 05.30’da belediye ilaçlama birimleri tarafından ayrıntılı biçimde dezenfekte edildiğini belirtti.

Güngördü, tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanılırken, bu ilaçların insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığını kaydetti.